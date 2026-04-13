Firenze assessore Giorgio | Parcheggi per residenti colorati di giallo e con la scritta | riservato

A Firenze, l'assessore ha annunciato che i parcheggi riservati ai residenti nel centro storico saranno segnalati con il colore giallo e la scritta “riservato”. Ha inoltre riferito di aver riscontrato un uso improprio di questi spazi, che sono già a disposizione dei residenti, ma vengono spesso occupati da chi non ha diritto quando le porte telematiche vengono aperte.

FIRENZE – “Abbiamo verificato che c’è un utilizzo distorto dei parcheggi nel centro storico che sono già a servizio dei residenti ma che, quando le porte telematiche sono aperte, vengono invasi. Abbiamo così deciso di colorare di giallo” tali parcheggi “e mettere le scritte” per spiegare che si tratta di posti riservati. Lo ha affermato l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo in Consiglio comunale a un question time di Alessandra Innocenti (Pd). “Stamani abbiamo fatto una riunione per definire nello specifico come saranno posizionate le scritte – ha aggiunto -. Abbiamo chiesto ad Avr di predisporre un piano di intervento in tempi rapidissimi che parta dalle aree con la maggiore sofferenza, ovvero San Frediano e Sant’Ambrogio.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, assessore Giorgio: “Parcheggi per residenti colorati di giallo e con la scritta: riservato” Firenze, nuova strada Pistoiese Rosselli: assessore Giorgio ribadisce la scelta. Comitato e Palagi lo attaccanoFIRENZE – E’ polemica sulla nuova strada Pistoiese-Rosselli, già finanziata dalla Regione e al centro delle dichiarazioni di ieri, 9 marzo 2026, in... Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird, azienda leader a livello internazionale nel settore della micromobilità, ha notificato al Comune di Firenze il ricorso al Tar contro la...