Monopattini a Firenze | Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune Assessore Giorgio | Il servizio di sharing non garantisce il casco

Bird ha fatto ricorso al Tar contro la decisione del Comune di sospendere il servizio di monopattini in sharing a Firenze. L’azienda sostiene di aver già avviato le pratiche legali per riottenere l’autorizzazione, puntando sul fatto che il servizio funziona senza problemi. L’assessore Giorgio invece ribadisce che il servizio non può continuare perché non garantisce l’uso del casco, una sicurezza che l’azienda non ha ancora assicurato. La questione resta aperta e si aspetta ora una decisione ufficiale sui prossimi passi.

Bird, azienda leader a livello internazionale nel settore della micromobilità, ha notificato al Comune di Firenze il ricorso al Tar contro la decisione di Palazzo Vecchio di sospendere il servizio di monopattini in sharing attivo in città. Secondo la società, il provvedimento comunale conterrebbe incongruenze rilevanti, fino a veri e propri errori di qualificazione del servizio. Assessore Giorgio: "Non si parla dei motivi del nostro provvedimento"

