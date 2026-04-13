La Fiorentina supera di misura la Lazio e vede la salvezza | Gosens regala i tre punti ai viola

La Fiorentina ha battuto 1-0 la Lazio allo stadio Franchi, conquistando tre punti che rafforzano la posizione in classifica in chiave salvezza. La rete decisiva è stata segnata da Gosens, contribuendo alla vittoria dei viola. La partita si è svolta senza ulteriori segnature, con la Fiorentina che si è difesa efficacemente contro gli attacchi avversari. La squadra di casa ha portato a termine il risultato nel corso del secondo tempo.

La Fiorentina vince 1-0 al Franchi contro la Lazio e coglie tre punti fondamentali per la lotta salvezza. La squadra di Vanoli sale a 35 punti, otto lunghezze di vantaggio su Lecce e Cremonese, entrambe terzultime a 27 punti. Primo tempo equilibrato con la Lazio che fa più la partita e sfiora il vantaggio con Zaccagni. A passare in vantaggio sono però i viola con un colpo di testa di Robin Gosens. I ritmi nella ripresa sono soporiferi. La Lazio va a caccia del pareggio senza costruire grandi occasioni, con la squadra di Vanoli chiusa a difesa del gol di vantaggio. Il Franchi può esultare per un vittoria che avvicina sempre di più la salvezza. La partita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Fiorentina supera di misura la Lazio e vede la salvezza: Gosens regala i tre punti ai viola Diretta gol Serie A LIVE: Verona Fiorentina 0-1, Fagioli regala i tre punti alla ViolaCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Leggi anche: Il muro di de Gea e l’incornata di Gosens: la Fiorentina piega la Lazio di misura Highlights Lazio vs Fiorentina 2 - 2 (Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Pedro) Argomenti più discussi: Il tabellone della Conference League; Serie A, la Fiorentina soffre ma supera il Verona 0-1; Crystal Palace-Fiorentina pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Roma straripante col Catanzaro! Vince il Frosinone, la Lazio cade a Lecce. LA VIOLA SUPERA LA LAZIO La Fiorentina vince 1-0 grazie al gol di Gosens e guadagna tre punti importantissimi per distanziarsi dalla zona retrocessione - facebook.com facebook Il #Cagliari supera la Fiorentina e aggancia il Genoa Verona a un passo dalla B, Torino praticamente salvo #SerieAEnilive #ForzaCasteddu x.com