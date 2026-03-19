Fiorentina Vanoli nel post gara | Siamo andati in svantaggio però questa squadra adesso ha un plus | sa reagire

Dopo la partita di ottavi di finale di Conference League contro il Rakow, il tecnico della Fiorentina ha commentato il risultato a Sky Sport. Ha detto che la squadra è riuscita a reagire dopo essere andata in svantaggio, sottolineando questa capacità come un elemento positivo. Vanoli ha analizzato i momenti salienti della sfida, evidenziando l’atteggiamento dei suoi giocatori durante l’intero incontro.

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