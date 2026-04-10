Dopo la sconfitta contro il Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina ha dichiarato che la squadra aveva affrontato bene la partita, ma alcuni episodi decisivi hanno determinato il risultato. Ha aggiunto che la situazione in campionato ha influenzato la prestazione, senza entrare nel dettaglio di eventuali responsabilità o cause. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, cercando di migliorare le prestazioni e di evitare errori decisive.

Verifica d'inglese assolutamente insufficiente per la Fiorentina di Paolo Vanoli, uscita dal Selhurst Park con un netto 3-0 a favore del Palace. Nonostante il risultato pesante, il tecnico dei viola si è detto soddisfatto della prova dei suoi: "Sapevamo che il Palace fosse una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Abbiamo approcciato bene la gara, ma l'episodio del rigore ci ha un po' destabilizzati. Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo con grande personalità; ci è mancato solo il gol che avrebbe potuto riaprire la qualificazione". Alla domanda sulla prestazione sottotono di alcuni singoli, Vanoli ha risposto senza indugi: "Sotto tanti punti di vista abbiamo fatto un'ottima partita, ma ci siamo confrontati con una squadra di Premier League e questo ci fa capire cosa ci serva per poter crescere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vanoli non ci sta: "Abbiamo approcciato bene la gara, ma siamo stati condannati dagli episodi"

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Fiorentina, Vanoli: “Condannati dagli episodi, abbiamo giocato meglio stasera che a Verona”LONDRA – Paolo Vanoli sorprendente, non ha tanti argomenti per giustificare la secca sconfitta di Londra.

Temi più discussi: Vanoli non ci sta: Abbiamo approcciato bene la gara, ma siamo stati condannati dagli episodi; Vanoli non ci sta: Crystal Palace forte, ma ottima gara sotto tanti aspetti; Vanoli dopo Crystal Palace-Fiorentina: Ottimo l'approccio, poi gli episodi ci condannano; Vanoli: A volte il bel gioco va lasciato a casa. A Londra partita importantissima.

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