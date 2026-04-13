Fiorentina-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, lunedì 13 aprile, si gioca la partita tra Fiorentina e Lazio, valida per la 32ª giornata di Serie A. La squadra ospite si sposta a Firenze per affrontare la formazione viola, con la partita trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta di un incontro che vede le due squadre confrontarsi in una delle giornate di campionato di questa stagione.

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i biancocelesti volano a Firenze per sfidare la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Parma, mentre i viola sono stati battuti 3-0 dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Nell'ultima giornata di campionato invece la squadra di Vanoli ha vinto in trasferta con l'Hellas Verona 1-0. La sfida tra Fiorentina e Lazio è in programma oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Brescianini; Harrison, Kean, Fazzini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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