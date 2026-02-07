Fiorentina-Torino | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina affronta oggi il Torino al Franchi di Firenze per la 24esima giornata di Serie A. La partita si gioca sabato 7 febbraio e sarà visibile in diretta sia in tv che in streaming. I tifosi sono già in attesa di vedere come i due team si comporteranno in campo.

(Adnkronos) – La Fiorentina sfida il Torino in Serie A. Oggi, sabato 7 febbraio, i viola sfidano i granata – in diretta tv e streaming – al Franchi di Firenze nella 24esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona, mentre quella di Baroni è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell'Inter ma aveva vinto 1-0 nell'ultimo turno contro il Lecce. La sfida tra Fiorentina e Torino è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

