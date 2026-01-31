Napoli-Fiorentina | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Questa sera il calcio italiano si concentra allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove si gioca la partita tra il Napoli e la Fiorentina. Le squadre sono pronte a scendere in campo alle 18:00, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. I tifosi sono già in attesa di vedere quale squadra riuscirà a portare a casa i tre punti, in una sfida che promette emozioni e spettacolo.

Tutto pronto per il match della 23ª giornata. Per la 23ª giornata di Serie A 202526, Napoli e Fiorentina sono pronte a sfidarsi sabato 31 gennaio alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà trasmessa **in diretta su DAZN e, per gli abbonati, anche tramite il canale Zona DAZN su Sky e in streaming sull'app dedicata. Le scelte di formazione dei due allenatori. Napoli: scelta di modulo e reparto avanzato. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1, con Alex Meret pronto a difendere la porta. In difesa dovrebbero giocare Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus, mentre a centrocampo spazio a Spinazzola, Lobotka, McTominay e Gutierrez.

