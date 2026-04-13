In una partita combattuta, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Lazio. Il gol decisivo è stato segnato da Gosens, mentre il portiere ha parato almeno tre volte, contribuendo alla vittoria. La vittoria avvicina la squadra alla salvezza. Le pagelle hanno riconosciuto lo sforzo di tutti i giocatori in campo, evidenziando le prestazioni sia offensive che difensive.

FIRENZE – Tre punti faticosi, ma placcati d’oro. Confezionati da un gol di Gosens e da almeno tre paratone di De Gea. Ecco la vittoria sulla Lazio che fa fare alla Fiorentina un nuovo balzo verso la salvezza. Stasera, mentre il Franchi sospira di sollievo, i viola scavalcano il Cagliari arrivando a quota 35 punti in classifica. Cremonese e Lecce sono staccate di otto punti. E’ vero che lunedì prossima, proprio in Puglia, sarà battaglia, ma giungere alla sfida diretta con questo distacco aiuta molto. Moralmente e materialmente. Contro la Lazio è stata una partita dura, a tratti scorbutica. Con i primi dieci minuti dettati da una paura che sarebbe potuta diventare panico se De Gea non si fosse opposto da par suo a Zaccagni (già al 3') e ad altre incursioni biancocelesti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina batte la Lazio (1-0) con il gol di Gosens e le parate di De Gea. Salvezza più vicina. Pagelle

Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De GeaLa Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A.

PAGELLE E TABELLINO Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens, un gol dal profumo di salvezzaVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa La Fiorentina batte la...

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La Fiorentina di Paolo Vanoli batte 1-0 la Lazio, allontanando la zona retrocessione e facendo un altro passo verso la salvezza - facebook.com facebook

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