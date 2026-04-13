Fiorentina-Lazio le formazioni ufficiali

Alle due formazioni si presentano con alcune assenze: la Fiorentina senza Kean, mentre la Lazio non ha obiettivi di classifica e si concentra sulla prossima semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La partita si svolge a Firenze, con le squadre pronte a scendere in campo per la 31ª giornata di campionato. Entrambi gli allenatori hanno ufficializzato le formazioni prima del calcio d’inizio.

Alle 20.45 i viola guidati da Vanoli sfidano i biancazzurri di Maurizio Sarri Firenze, 13 aprile 2026 – Ancora priva di Kean, la Fiorentina cerca punti salvezza, la Lazio (ormai senza obiettivo in campionato) vuole fare bella figura in preparazione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sulla carta dovrebbero essere i viola ad avere più “fame”, ma certo i biancazzurri saranno un ostacolo molto impegnativo. Fischio d’inizio alle 20.45. LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Cataldi, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio, le scelte di Vanoli e Sarri per il match di Serie A! Ecco come scendono in campo le due squadreMercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per... Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “Franchi”La sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A. PERDIAMO FUORI | FIORENTINA-LAZIO 4-1 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA 1