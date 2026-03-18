Fiorentina | i convocati per la partita col Rakow Ci sono Kean e Gosens Manca ancora Solomon

La Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita contro il Rakow in Polonia, in programma domani alle 18:45. Tra i convocati ci sono Kean e Gosens, mentre Manor Solomon non figura tra le scelte di Paolo Vanoli. La squadra si prepara dunque alla trasferta europea senza l’attaccante israeliano, che ancora non è stato inserito nell’elenco dei giocatori disponibili.

FIRENZE – Non c’è ancora, Manor Solomon, fra i convocati di Paolo Vanoli per la trasferta in Polonia, in vista della partita di ritorno, domani 19 marzo 2026 alle 18,45, contro il Rakow. Solomon, a quanto pare, non riuscirà ad essere fra i convocati nemmeno per la partita di campionato di domenica 22 marzo, al Franchi, contro l’Inter. C’è comunque Gosens che aveva preso un colpo al torace sbattendo contro il palo allo stadio Zini e Kean che potrebbe giocare almeno uno scampolo di partiuta. Il suo obiettivo è convincere Gattuso a convocarlo in nazionale. In Polonia, la Fiorentina parte dal vantaggio (2-1) ottenuto nella partita dell’andata. Vanoli farà comunque molto turnover rispetto alla vittoria di Cremona. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: i convocati per la partita col Rakow. Ci sono Kean e Gosens. Manca ancora Solomon Articoli correlati Fiorentina: i convocati per Udine. Ci sono Rugani e Gosens, che giocherà con la protezione. Resta fuori Solomon, infortunatoFIRENZE – Ecco la lista dei convocati viola dall’allenatore, Paolo Vanoli, per la partita di domani, lunedì 2 marzo 2026, contro l’Udinese. Fiorentina: Christensen in porta contro il Rakow. Kean a riposo in vista della Cremonese. Anche Solomon in ripresaFIRENZE – Oliver Christensen difenderà la porta della Fiorentina nella partita di giovedì 12 marzo 2026, alle 21, contro il Rakow, gara di andata... Tutto quello che riguarda Fiorentina i convocati per la partita... Temi più discussi: Fiorentina, i convocati per la Cremonese: rientra Kean, assente Fortini; ACF Fiorentina | I convocati viola per Cremonese; I grigiorossi convocati per Cremonese-Fiorentina; Fiorentina, i convocati: la decisione su Kean. C'è un'assenza in difesa. Rakow-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Gosens. Out FortiniAlla vigilia della sfida contro il Rakow in Conference League, valida per il ritorno degli ottavi di finale, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli,. tuttomercatoweb.com Rakow-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assente Fortini, presenti 4 primaveraQuattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il ... firenzeviola.it #Viviano: "Fossi la Fiorentina, farei rotazioni con l'Inter. La gara che conta è col Verona" x.com Cremonese, Nicola via: fatale il ko con la Fiorentina. C’è Giampaolo - facebook.com facebook