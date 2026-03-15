La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Cremonese. Tra i ventitré selezionati da Vanoli, torna Kean, mentre Fortini non figura tra i presenti. La lista comprende i nomi scelti per la sfida, che si svolgerà nelle prossime ore. Non ci sono altri dettagli ufficiali sulla formazione o sulle motivazioni delle assenze.

La Fiorentina, reduce dallo 0-0 contro il Parma dello scorso turno e da un prezioso 2-1 nell'andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow, si appresta ad affrontare la Cremonese per il posticipo del lunedì, valido per la 29ª giornata di Serie A. Ventitré i giocatori convocati da Paolo Vanoli, che dovrà fare ancora una volta a meno di Lezzerini e Solomon, alle prese con una lesione del muscolo retto femorale della coscia destra. Out anche il lungodegente Lamptey (in fase di riabilitazione dopo la rottura del crociato) e Fortini (lombalgia). La buona notizia per il tecnico, però, arriva da Moise Kean. L'attaccante, che sembra aver definitivamente smaltito il dolore alla tibia accusato due settimane fa contro l'Udinese, torna regolarmente in lista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, i convocati per la Cremonese: rientra Kean, assente Fortini

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