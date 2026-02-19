Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi dei tifosi di Lazio, Fiorentina e Napoli contro il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno. La decisione arriva dopo che le associazioni avevano chiesto di revocare la misura, sostenendo di essere penalizzate ingiustamente. La vicenda riguarda le restrizioni imposte ai sostenitori, che impediscono loro di assistere alle partite in trasferta. La sentenza chiude così una battaglia legale iniziata mesi fa. Ora si attende la comunicazione ufficiale delle motivazioni della decisione.

ROMA – Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi cautelari delle associazioni dei tifosi di Lazio, Fiorentina e Napoli contro il divieto di trasferta da parte del Ministero dell’Interno. Il provvedimento del divieto era scattato in quanto le tifoserie in questione erano stati coinvolti in scontri in ambito nazionale lungo i tratti autostradali e in alcune occasioni anche in competizioni europee. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Tar del Lazio respinge il ricorso dei tifosi viola, del Napoli e della Lazio contro il divieto di trasferta

Divieto di trasferta per seguire la Fiorentina: il Tar respinge il ricorso dei tifosiIl Tar respinge il ricorso dei tifosi della Fiorentina contro il divieto di trasferta.

Divieto di trasferte, il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina: stop confermatoIl Tar ha respinto il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina contro il divieto di trasferte.

Il blitz della polizia sul van dei biancocelesti dopo gli scontri tra ultrà di Napoli e Lazio: ca...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.