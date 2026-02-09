Enrico Varriale commenta il pareggio di ieri sera allo Stadium tra Juventus e Lazio. Il giornalista sottolinea il rammarico di Sarri per aver sfiorato un colpaccio e si sofferma sulla mancanza di un vero bomber che possa fare la differenza in attacco. La partita è stata combattuta, e anche se i bianconeri hanno lottato e costruito, la mancanza di un attaccante di peso si è fatta sentire.

Enrico Varriale ha espresso la sua opinione dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio allo Stadium. Vediamo che cosa ha detto il giornalista. Enrico Varriale, al termine del match di ieri sera tra Juventus e Lazio, ha commentato su X il risultato maturato allo Stadium. Il giornalista ha parlato di grande rammarico per Maurizio Sarri, che avrebbe potuto vincere la gara. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Allo stesso modo poi ha commentato positivamente la prova della Vecchia Signora, intenta a costruire azioni da gol e a lottare, indicando però una strada dura senza un bomber di razza per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Varriale dopo Juve Lazio: «Rammarico Sarri per il colpaccio sfiorato. I bianconeri lottano e costruiscono, ma senza un bomber…»

Approfondimenti su Juve Lazio

Manfredonia torna a parlare prima della sfida tra Juventus e Lazio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Serie A, Juventus-Lazio: pronostici, migliori quote e scommesse; Coppa Italia, Atalanta-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Varriale: L'Inter vincerà lo scudetto perché è la più forte, ma come si fa a non segnalare il fuorigioco di Thuram; Varriale: Sarri sfiora il colpaccio da ex, senza un bomber vero per Spalletti è dura.

Varriale: Sarri sfiora il colpaccio da ex, senza un bomber vero per Spalletti è duraSul proprio account di X, Enrico Varriale ha commentato il pareggio tra Juventus e Lazio: L'ultimo allenatore a vincere lo scudetto con la Juventus, ormai 6 anni fa, sfiora il ... tuttojuve.com

MOVIOLA Juventus-Lazio: la nostra analisi delle scelte di GuidaJuventus Lazio è la sfida valida per il turno numero ventiquattro della Serie A ... msn.com

la Repubblica. . Luciano Spalletti ha stupito tutti quando dopo la partita Juve-Lazio ha dato un bacio a sorpresa alla giornalista di Dazn Federica Zille. Il tecnico bianconero voleva mettere a tema l’entità dei contatti in occasione dei rigori. Ha chiesto alla sua int facebook

Juve-Lazio, le pagelle: Cambiaso, non basta l'assist, 5. Gol fantastico di Isaksen, 7 x.com