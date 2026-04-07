Finto Maresciallo e truffa da 38mila euro | cacciati i colpevoli

Due uomini, di 40 e 44 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri di Asola per aver truffato un individuo, sottraendogli 38 mila euro. Uno dei due è residente a Torino, l’altro proviene dalla provincia di Agrigento. Le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili, che si sono appropriati del denaro attraverso un raggiro. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Due uomini, uno di 40 anni residente a Torino e un altro di 44 proveniente dalla provincia di Agrigento, sono stati denunciati dai Carabinieri di Asola per aver sottratto 38.000 euro a una donna di 65 anni attraverso una sofisticata truffa telefonica. L’operazione è scattata dopo che i militari hanno condotto un’attività di indagine telematica per rintracciare i responsabili del colpo. L’azione coordinata ha permesso di identificare i due soggetti attraverso il monitoraggio delle utenze telefoniche e l’analisi dei movimenti finanziari. La strategia della paura e il meccanismo dell’inganno. Il piano criminale è stato messo in atto durante lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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