Fino a 15mila euro per l' iscrizione nella ' white list' poliziotto arrestato verso la sospensione

Un poliziotto è stato arrestato mentre si indaga su una presunta attività illecita legata alle procedure di iscrizione nella 'white list' della Prefettura di Caserta. Le indagini hanno accertato che sarebbero state richieste somme di 10.000 o 15.000 euro per facilitare l’iscrizione. La questura sta valutando la sospensione del dipendente coinvolto, mentre le autorità continuano a esaminare il caso.

Richieste da 10mila o 15 mila euro per ottenere il via libera all’iscrizione nella White List della Prefettura di Caserta. E’ il sistema architettato da un ispettore di polizia, Andrea Garofalo di 56 anni, e di un commercialista, Domenico D’Agostino, arrestati dalla Squadra Mobile di Caserta per.🔗 Leggi su Casertanews.it Iscrizioni nella 'white list' a pagamento: indagati poliziotto e commercialistaLa Squadra Mobile di Caserta ha eseguito due misure cautelari in carcere emesse dal gip di Napoli Nord nei confronti di un ispettore della polizia di... I Paesi nella White List 2026 dell’Agenzia delle Entrate e i vantaggi fiscaliTrasparenza fiscale e vantaggi competitivi: è questo il perimetro della White List, la lista dei Paesi che collaborano attivamente con il Fisco...