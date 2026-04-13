A giugno si terranno ad Astana le qualificazioni finali per i Giochi del Futuro 2026. L’evento vedrà la partecipazione di squadre d’élite provenienti da diverse nazioni, tutte in gara per conquistare i posti disponibili in questa competizione unica che combina sport tradizionale e giochi competitivi. I partecipanti si sfideranno in una serie di incontri che determineranno chi rappresenterà il loro paese alla manifestazione internazionale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Phygital Contenders 2026 Astana will bring together elite teams from across the globe, all competing for the final spots at the world’s most innovative sporting event where physical sport meets competitive gaming. DUBAI, UAE, April 13, 2026 PRNewswire — The race to the Games of the Future 2026 is entering its final stage, as Phygital International has announced the full line-up of teams and athletes set to compete at Phygital Contenders 2026 Astana, bringing together some of the best phygital talent from across Europe, Africa, Latin America, the Middle East and Asia. Taking place from 10–15 June...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Final qualifiers for the Games of the Future 2026 set for Astana this June

Future Games Show 2026: 9 minuti di Forza Horizon 6Il 12 marzo 2026 si è tenuta la diretta del Future Games Show: Spring Showcase, un evento che ha messo in luce il videoludico italiano attraverso una...

Cordura è stato presentato al Future Games Show 2026: si tratta di un horror psicologico cooperativoIl Future Games Show: Spring Showcase 2026 si è aperto con la presentazione di Cordura, un nuovo progetto horror sviluppato dallo studio Garage51.

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FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Playoff Final - Italy vs Bosnia Forza ragazzi, forza Azzurri Pasquale Golia Photo (Vietata la Riproduzione) #pasqualegoliaphotographer #FIFAWorldCup2026 #azzurri #nazionaleitalianadicalcio #figc - facebook.com facebook