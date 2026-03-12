Future Games Show 2026 | 9 minuti di Forza Horizon 6

Il 12 marzo 2026 si è svolta la diretta del Future Games Show: Spring Showcase, durante la quale sono stati presentati diversi trailer ufficiali di videogiochi. Tra le anticipazioni, è stato mostrato un video di 9 minuti dedicato a Forza Horizon 6. L’evento ha evidenziato anche produzioni italiane, mettendo in mostra nuove uscite e sviluppi nel settore videoludico.

Il 12 marzo 2026 si è tenuta la diretta del Future Games Show: Spring Showcase, un evento che ha messo in luce il videoludico italiano attraverso una serie di trailer ufficiali. Tra i titoli presentati spiccano opere come Nouvelle Vague, WWE 2K26 e la versione Switch 2 di Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village. La presenza di giochi come Yoroi-Shinden Samurai Troopers e EPiC: Elvis Presley in Concert suggerisce un mercato variegato che non si limita ai grandi blockbuster occidentali. L’evento ha offerto anche nove minuti esclusivi di gameplay per Forza Horizon 6, confermando l’interesse dei giocatori italiani verso le simulazioni di guida ad alta fedeltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Future Games Show 2026: 9 minuti di Forza Horizon 6 Articoli correlati Future Games Show: 40 titoli, dirette e sottotitoliLo scenario del 12 marzo 2026 vede l’attivazione di una finestra temporale specifica per il pubblico italiano, con la trasmissione in diretta... Forza Horizon 6, Playground Games presenta le 10 nuove caratteristiche del giocoForza Horizon 6 è pronto a rilanciare la serie con l’episodio più ambizioso di sempre, che ha ricevuto un trailer gameplay poche settimane fa. ALL OF BUSINESS Explained in 58 Minutes (No BS, No Fluff) Approfondimenti e contenuti su Future Games Show Temi più discussi: Future Games Show Spring Showcase: ecco i giochi confermati all’evento del 12 marzo; Super Meat Boy 3D: l'eShop dice che il gioco uscirà il 31 marzo 2026; The Midnight Walk ha una data di uscita su Nintendo Switch 2; Lashana Lynch parla di Directive 8020 in una nuova intervista. Future Games Show in diretta su IGN Italia: segui l'evento stasera con sottotitoli in italianoIl Future Games Show Spring Showcase torna oggi, 12 marzo, con una nuova edizione ricca di annunci, trailer e presentazioni dedicate ai videogiochi in arrivo nei prossimi mesi. La trasmissione durerà ... it.ign.com Future Games Show Spring Showcase 2026: How to watch and what to expectThe annual Future Games Show Spring showcase is scheduled to air this week and will feature all-new gameplay trailers for some of this year's upcoming games. msn.com Scoprite le ultimissime su Directive 8020, Life is Strange: Reunion e tanti altri giochi seguendo il #FutureGamesShow del 12 marzo, in diretta stasera su IGN Italia (con tanto di sottotitoli). x.com Only 20 years old, 2.02 meters tall and already running the show. Amir Tizi-Oualou might just be one of the brightest pieces of the future for France Volleyball . In Game 1 of the #SuperLega Quarterfinals Piacenza, the young Modena setter scored 6 points - facebook.com facebook