Al Future Games Show 2026 è stato mostrato Cordura, un gioco horror psicologico cooperativo sviluppato dallo studio Garage51. La presentazione ha aperto lo Spring Showcase, attirando l’attenzione di chi segue le novità nel settore videoludico. Il titolo si distingue per il suo approccio collaborativo e l’atmosfera tesa, caratteristiche evidenziate durante l’evento.

Il Future Games Show: Spring Showcase 2026 si è aperto con la presentazione di Cordura, un nuovo progetto horror sviluppato dallo studio Garage51. Il gioco è stato mostrato attraverso un trailer che ha introdotto atmosfera, personaggi e alcune delle meccaniche principali dell’esperienza. L’opera si presenta come un horror psicologico cooperativo, in cui i giocatori devono affrontare minacce misteriose collaborando tra loro e cercando di mantenere il controllo della propria sanità mentale. Nel filmato mostrato durante l’evento si vede un gruppo armato che entra in una grande villa con l’obiettivo di compiere un colpo. La situazione, però, degenera rapidamente: qualcosa di inquietante sembra abitare il luogo e uno dei membri del gruppo viene improvvisamente posseduto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Cordura è stato presentato al Future Games Show 2026: si tratta di un horror psicologico cooperativo

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