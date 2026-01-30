Il progetto Rosa Chemical racconta un’Italia rigenerata attraverso l’innovazione e il made in Italy sostenibile

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha portato al Festival di Sanremo 2023 un brano che ha fatto discutere subito: *Made in Italy*. La sua canzone ha acceso il dibattito sull’innovazione e la sostenibilità nel nostro paese, mostrando come l’Italia possa essere protagonista di una fase di rinascita attraverso il talento e le nuove idee. La scena musicale si è fermata a osservare la sua performance, che ha fatto parlare di sé fin dalle prime note.

Il cantante italiano Manuel Franco Rocati, noto con lo pseudonimo di Rosa Chemical, ha presentato al Festival di Sanremo 2023 un brano che ha subito acceso il dibattito pubblico: *Made in Italy*. La canzone, scritta insieme a Paolo Antonacci, non è solo un inno alla propria identità, ma un manifesto culturale che ridefinisce il concetto di italianità in chiave contemporanea. Il testo, accompagnato da una produzione elettronica incisiva e ritmata, si presenta come un'affermazione di libertà, fluidità e autenticità, lontana dai cliché del passato. Non si tratta di una provocazione fine a sé stessa, ma di un tentativo di raccontare una realtà che molti giovani vivono quotidianamente: un'Italia diversa, più aperta, più complessa, in continua evoluzione.

