Un nuovo progetto di orticoltura si concentra sulla riduzione dell'uso di prodotti chimici per migliorare la sostenibilità. La causa è la crescente richiesta di metodi più ecologici e rispettosi dell’ambiente. Le aziende agricole coinvolte sperimentano tecniche innovative per aumentare la produzione senza compromettere i profitti. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche che facilitino la transizione verso pratiche più verdi. Il progetto si focalizza su metodi concreti da applicare nelle coltivazioni quotidiane.

Un’ orticoltura ancora più green, che utilizzi sempre meno chimica in campo e garantisca la sopravvivenza economica delle aziende è possibile: è questa la sfida raccolta dal progetto triennale Innova.Orto – Innovazione tecnica per un’orticoltura a basso impatto ambientale. Il progetto (che coinvolge anche Ri.Nova tra i partner, con Maria Grazia Tommasini come referente organizzativo) vede Astra Innovazione e Sviluppo capofila di un gruppo di realtà di primo piano del comparto ortofrutticolo fra le quali spiccano Terremerse, Agribologna, AOP Italia, Apo Conerpo, Apofruit, Orogel, Eta Beta Bio, Orticolti, Dinamica oltre ad altri soggetti operativi e consulenziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Più moto, meno auto: la mappa dei comuni più green

Roma, la svolta è obbligata: meno nomi, più valoreRoma ha deciso di cambiare rotta, puntando su valori concreti e un progetto sostenibile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La svolta green nell’orticoltura: Meno chimica, più innovazione; Il modello Nord Europa. La sfida green di Elesa: La nostre fabbriche integrate con l’ambiente; L’Illusione Green e il peso delle vecchie auto sulle strade italiane; Il mercato dei mutui green e la transizione abitativa in Italia.

La svolta green nell’orticoltura: Meno chimica, più innovazioneL’ente di ricerca cesenate Ri.Nova lancia il progetto triennale per campi più sostenibili e competitivi ... msn.com

BrianzAcque accende la svolta green nelle superiori: ecco cosa cambiaParte dalla Brianza la sfida per ridurre la plastica monouso nelle scuole superiori. Sono stati installati e attivati i primi 16 erogatori d’acqua negli istituti del territorio nell’ambito del ... monza-news.it

Ho letto Rimini (1985), di Pier Vittorio Tondelli Rimini (Bompiani, 1985) è il terzo romanzo di Pier Vittorio Tondelli e segna una svolta nello stile dell'autore, che sceglie una scrittura meno free, meno provocatoria, meno trasgressiva. Questo per uscire dalla nicc - facebook.com facebook