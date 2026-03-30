La federcalcio toglie l'album delle nazionali alla Panini | rivoluzione nelle figurine
La FIGC ha deciso di affidare i diritti delle figurine delle nazionali di calcio a una nuova azienda, abbandonando la collaborazione con la Panini. A partire dal 2035, la società che si occuperà della produzione degli album sarà la Topps, che otterrà i diritti per l'immagine di squadre, calciatori, loghi e allenatori. La decisione riguarda la gestione dei diritti fino a quella data.
Non sarà più la Panini ha produrre gli album delle nazionali di calcio, la FIGC ha accettato l'offerta della Topps che dal 2035 avrà i diritti per lo sfruttamento dell'immagine di squadre, calciatori, loghi e allenatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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