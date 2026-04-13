Presidenza Figc Abete Chiederò alla Lnd le stesse titolarità di Malagò

Il presidente della Federcalcio ha annunciato che chiederà al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di affidargli le stesse responsabilità di Malagò. La richiesta riguarda l'attribuzione di specifici incarichi e la partecipazione alle decisioni che coinvolgono il settore. La proposta sarà presentata nelle prossime riunioni ufficiali, con l'obiettivo di ottenere un consenso formale da parte delle componenti della Lega Dilettanti.

ROMA - "Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò dalle società della Lega Serie A, cioè di poter, attraverso una condivisione della candidatura, presentarmi prima in una logica di discussione dei contenuti, per poi vedere qual è il punto di caduta dei nomi". Lo ha detto il presidente della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, annunciando, a margine della consegna del Premio Bearzot, la possibilità di una candidatura alla presidenza della Federcalcio. A proposito della decisione della Lega di A di indicare il nome di Malagò per le...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Presidenza Figc, Abete "Chiederò alla Lnd le stesse titolarità di Malagò" Abete annuncia: «Chiederò di candidarmi alla presidenza FIGC con le stesse titolarità di Malagò! Il mio invito è…»Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un... Leggi anche: Giancarlo Abete scende in campo contro Malagò: “Chiederò alla Lnd di candidarmi alla presidenza Figc”