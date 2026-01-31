Fiera lo spuntista croato Ipotesi tre giorni di maggio

Un uomo croato ha percorso dieci ore di auto per arrivare ad Arezzo. È pronto a sfidare la giornata tra i banchi dell’antiquariato, sperando di trovare qualcosa di interessante. La fiera si avvicina e lui non vede l’ora di scoprire cosa può portare a casa. La sua speranza è di restare al sole, anche solo per tre giorni a maggio.

Si è fatto dieci ore di macchina, pronto ad affrontare la roulette degli spuntisti. Dalla Croazia fino ad Arezzo, sperando in un posto al sole tra i banchi dell'antiquaria. E' di sicuro l'espositore più "special" della fiera che apre i battenti oggi. E inaugura un fine settimana "alternativo", tra il "dormiveglia" delle attività commerciali, che tirano i fiato dopo la maratona della Città di Natale. Ma per l'Antiquaria tutti sono al loro posto: ristoranti pronti al turn over dei tavoli e alberghi con le camere prenotate. E' l'effetto - e la potenza - della regina delle manifestazioni che per due giorni interrompe il "letargo" delle saracinesche rivitalizzando il percorso nel centro storico.

