Milano mette sotto pressione le piante grazie a un nuovo sistema chiamato Mappi. Questo strumento permette di osservare in tempo reale come foglie, fusto e radici di una pianta comunicano tra loro quando sono sotto stress, come ferite o alte temperature. Finora era difficile studiare questi segnali nelle piante di dimensioni normali, ma ora il sistema apre nuove possibilità per capire come le piante reagiscono ai cambiamenti climatici.

Milano – Si chiama Mappi (MAcro Plant Projection Imaging) il nuovo sistema che consente di visualizzare in tempo reale come foglie, fusto e radici di una pianta comunicano tra loro per rispondere a stress ambientali quali ferite, sommersione o bruciature: permetterà di studiare piante di dimensioni paragonabili a quelle coltivate in serra, cosa finora molto difficile, e contribuirà a comprendere la risposta degli organismi al cambiamento climatico. La tecnologia, sviluppata dall'Università di Milano insieme al Politecnico di Milano, è presentata in uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intercettati i dialoghi tra foglie, fusto e radici di una pianta sotto stress: come funzionano i segnali di allarme

