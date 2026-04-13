Festival malatestiano della libertà soddisfatti i promotori | Cesena ama la cultura e il confronto

Centinaia di persone hanno partecipato al quarto appuntamento del Festival Malatestiano della Libertà, organizzato da diverse associazioni tra cui Nazione Futura, Valori e Libertà e Labora, con il supporto di Confcommercio. L’evento si è svolto a Cesena e si inserisce nel calendario di iniziative dedicate al tema della libertà e della cultura. I promotori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l’interesse dimostrato dal pubblico.

Centinaia di partecipanti al quarto atto del Festival Malatestiano della Libertà, promosso da Nazione Futura, Valori e Libertà, Labora, con il contributo di Confcommercio. “Record di presenze nei quattro anni - si legge in una nota di Confcommercio - fior di relatori, panel su tematiche che hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Torna a Cesena il Festival malatestiano della libertà, tra gli ospiti c'è anche Marco Rizzo“Il Festival della Libertà è diventato un appuntamento fisso per il nostro territorio - spiega il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei - e... Festival malatestiano della libertà. Tre giornate di dibattiti e incontri tra Biblioteca e Palazzo del RidottoLa libertà declinata in tutte le sue forme, dalla politica all’economia, dall’educazione alla tecnologia, è al centro del Festival malatestiano della...