Festival della Custodia | a Latina dieci giorni di incontri cammini e tutela ambientale

A Latina si conclude il Festival della Custodia, un evento di dieci giorni dedicato a incontri, cammini e iniziative di tutela ambientale. Il progetto “CUSTODIRE. Nuove forme di custodia ambientale lungo il Sentiero di Circe” è promosso dall’Associazione Circe APS e coinvolge diverse attività rivolte al pubblico. La manifestazione si è svolta lungo il Sentiero di Circe, con momenti di dialogo e partecipazione pubblica.