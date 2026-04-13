Festival della Custodia | a Latina dieci giorni di incontri cammini e tutela ambientale
A Latina si conclude il Festival della Custodia, un evento di dieci giorni dedicato a incontri, cammini e iniziative di tutela ambientale. Il progetto “CUSTODIRE. Nuove forme di custodia ambientale lungo il Sentiero di Circe” è promosso dall’Associazione Circe APS e coinvolge diverse attività rivolte al pubblico. La manifestazione si è svolta lungo il Sentiero di Circe, con momenti di dialogo e partecipazione pubblica.
Giunge al suo culmine il progetto “CUSTODIRE. Nuove forme di custodia ambientale lungo il Sentiero di Circe”, promosso dall’Associazione Circe APS e lo fa con ben dieci giorni di incontri, cammini e restituzione pubblica.Il progetto, promosso dall’Associazione Circe APS e co-finanziato dal.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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