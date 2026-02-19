Tutela della biodiversità montana | al via il piano di recupero ambientale nel Mugello

L’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha lanciato un piano di recupero ambientale nel territorio, a causa dell’aumento dell’abbandono delle aree montane. La misura mira a proteggere la biodiversità delle alture, spesso trascurate dagli interventi pubblici. Sono stati pianificati interventi concreti come il ripristino di sentieri e la piantumazione di specie autoctone. Questa iniziativa coinvolge volontari e professionisti, per coinvolgere la comunità locale. L’obiettivo è fermare il degrado e mantenere vivo il paesaggio naturale del Mugello.

BORGO SAN LORENZO – L 'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha attivato una vasta operazione di salvaguardia ecologica destinata a contrastare l'abbandono delle alture appenniniche. Attraverso un finanziamento di 1,3 milioni di euro, stanziato dalla Regione Toscana tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l'ente avvierà un piano di riqualificazione territoriale per restituire vitalità economica e naturale a zone attualmente a rischio di degrado. L'iniziativa, focalizzata sui complessi silvopastorali di Giogo-Casaglia e Alpe 1, copre un'estensione totale di 347 ettari. L'intervento agirà su otto specifici distretti territoriali: Valdiccioli-Casa all'Alpe, Giogo, Altello Cannova, Moscheta, La Collinaccia, Rifredo-Fognano, Prati Piani e Valmora-Gattoleto.