Festa di San Sebastiano 2026 Montevarchi celebra il patrono della Misericordia

Montevarchi torna a celebrare il suo patrono, San Sebastiano, con una festa che richiama molti cittadini. L’evento si svolge in questi giorni e coinvolge tutta la comunità, che si prepara a onorare il santo con processioni e festeggiamenti. La tradizione si ripete ogni anno, e anche questa volta la città si anima di colori e musica per rendere omaggio al patrono della Misericordia.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Torna a Montevarchi uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina. Domenica 1 febbraio la Misericordia di Montevarchi, con il patrocinio del Comune, celebra la Festa di San Sebastiano 2026, una giornata dedicata alla devozione, alla vita della confraternita e alla partecipazione della comunità. Il programma si aprirà alle 8.30 presso la sala parrocchiale dell'Insigne Collegiata di San Lorenzo, con la benedizione e la distribuzione dei panini benedetti e la riscossione delle quote sociali. Alle 9.30 le celebrazioni si sposteranno in Piazza Varchi, dove è previsto l'accoglienza delle Consorelle.

