Festa della merca a Tarquinia | gare con anelli dimostrazioni ed escursione

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà la festa della merca a Tarquinia, organizzata dall'Università agraria. L'evento si terrà nella località “La roccaccia” e prevede gare con anelli, dimostrazioni e un'escursione. La manifestazione combina elementi di folklore popolare, musica, intrattenimento e attività per i più piccoli. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.

Sabato 18 e domenica 19 aprile l'Università agraria di Tarquinia organizza la festa della merca. Il tradizionale appuntamento è fissato presso la località “La roccaccia” e unisce folklore popolare a musica, intrattenimento e giochi per bambini. Il ricco e variegato programma della manifestazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it A Tarquinia la festa del giovedì grasso dedicata ai bambiniGiovedì 12 febbraio, al centro commerciale Top 16 di Tarquinia, è organizzato un pomeriggio di festa pensato per i più piccoli. Tarquinia, il giovedì grasso al Top 16: la festa di Carnevale per bambiniTarquinia, 11 febbraio 2026 – Tarquinia si prepara a festeggiare giovedì grasso con un appuntamento pensato per regalare un pomeriggio di festa ai...