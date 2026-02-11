Tarquinia il giovedì grasso al Top 16 | la festa di Carnevale per bambini

Tarquinia si anima di colori e allegria con il tradizionale appuntamento di Carnevale dedicato ai bambini. Oggi pomeriggio, nel centro della città, si svolge il grande evento al Top 16, dove i più piccoli si divertono con maschere, musica e giochi. La festa è pensata per far trascorrere un momento di spensieratezza ai bambini, tra sfilate e tante sorprese. La piazza si riempie di famiglie e di allegria, mentre i più giovani si lanciano in un carosello di maschere e risate

Tarquinia, 11 febbraio 2026 – Tarquinia si prepara a festeggiare giovedì grasso con un appuntamento pensato per regalare un pomeriggio di festa ai più piccoli. Domani 12 febbraio, il centro commerciale Top 16 diventerà il cuore del carnevale, ospitando una festa dedicata ai bambini, dalle 16 alle 19. L'evento offrirà un ricco programma di intrattenimento, con animazione musicale, giochi e attività ludiche, arricchite dalla presenza di personaggi dei cartoni animati, che accompagneranno i piccoli in un'esperienza coinvolgente e colorata. Un'occasione per vivere l'atmosfera del carnevale tra musica, sorrisi, coriandoli e stelle filanti.

