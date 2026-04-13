Festa dei biancorossi La Fermignanese avanti con Cordella Chiesanuova vince e saluta i playout

Nella partita tra Chiesanuova e Fermignanese, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 2-1. I gol sono stati segnati da Fatone e Parioli per il Chiesanuova, mentre la Fermignanese ha risposto con Lucarini. La gara si è svolta nel pomeriggio, con alcuni cambi durante il secondo tempo, tra cui Borgia, Lezcano e Mongiello entrati dalla panchina. La vittoria ha permesso al Chiesanuova di salutare i playout, mentre la Fermignanese si è vista sconfitta.

Chiesanuova 2 Fermignanese 1: Fatone, Parioli, Lucarini, Monaco, Hernandez, Tanoni, Sopranzetti (13’st Borgia), Di Matteo (33’st Bambozzi), Papa (13’st Lezcano), Pasqui (19’st Mongiello), Busato (40’st Ciottilli). All. Mariotti FERMIGNANESE: Marcantognini, Mariotti, Labate, Mattioli (31’st Geusa), Fraternali (31’st Cirulli), Binale, Iacovoni, Bozzi (40’st Lucciarini), Cordella, Arduini, Gabellini (30’st Surano). All. Pazzaglia Arbitro: Alfonsi di San Benedetto Reti: 30’ Cordella, 10’st Di Matteo, 25’st Mongiello Note: spettatori 200 circa; ammoniti Pasqui, Cordella, Bozzi, Hernandez; corner 5-2; recupero 2’ e 5’ Il Chiesanuova riparte come aveva finito e conquista una vittoria di testa, cuore e.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Festa dei biancorossi. La Fermignanese avanti con Cordella. Chiesanuova vince e saluta i playout Arriva la Fermignanese. Chiesanuova, tre punti per uscire dai playoutUno fisso! Dopo la sosta il campionato del Chiesanuova riprende ospitando alle 16 la Fermignanese. Eccellenza. Carica Mongiello: "Sarà un Chiesanuova motivato più che mai contro la Fermignanese»L’Eccellenza riprende domenica e alle 16 il Chiesanuova affronterà la Fermignanese.