Domenica alle 16, il campionato del Chiesanuova riprende con la partita contro la Fermignanese. La squadra ospite, ottava in classifica con 36 punti, potrebbe accontentarsi di un pareggio, mentre i biancorossi del tecnico Mariotti mirano a conquistare i tre punti per uscire dalla zona dei playout. Dopo la pausa, i due team si affrontano in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica.

Uno fisso! Dopo la sosta il campionato del Chiesanuova riprende ospitando alle 16 la Fermignanese. Se ai pesaresi, ottavi con 36 punti, potrebbe andar bene anche il pareggio, ai biancorossi del pesarese Mariotti un punto aiuterebbe poco. Urge la vittoria per uscire dalla zona playout e oggi il successo varrebbe oro. Il Chiesanuova si presenta 11° appaiato alla Jesina con 30 punti in una 28ª giornata che prevede Urbania-Montegranaro e Civitanovese-Jesina, insomma almeno due rivali potrebbero rallentare. Mariotti, come arrivate alla sfida? "Abbiamo cercato di preparare bene tutto tatticamente e fisicamente. Siamo praticamente al completo perché Di Matteo, colpito da un virus intestinale, è tornato ad allenarsi".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva la Fermignanese. Chiesanuova, tre punti per uscire dai playout

Chiesanuova. Arriva la Jesina, in palio punti pesantiA cinque turni dalla fine, il calendario di Eccellenza riserva oggi al Chiesanuova il primo di due spareggi di fila.

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