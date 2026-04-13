Nilufar Addati ha annunciato di aver deciso di conservare i propri ovuli a 28 anni, scelta che ha suscitato reazioni tra i suoi follower. La sua decisione ha acceso discussioni sui social media e ha attirato l’attenzione sui temi della fertilità e delle scelte personali in età giovane. La protagonista ha condiviso pubblicamente la sua esperienza, senza fornire dettagli specifici sul percorso intrapreso.

La decisione di Nilufar Addati di intraprendere un percorso per la conservazione degli ovuli ha aperto un dibattito diretto tra l’ex componente di Uomini e Donne e i suoi follower. La designer di gioielli, oggi ventottoenne, ha scelto di proteggere la propria fertilità in vista di una futura maternità, rispondendo con fermezza alle osservazioni di chi ritiene che la sua età sia troppo precoce per simili procedure. La gestione della salute riproduttiva tra consapevolezza e dati clinici. Le critiche ricevute sui social media hanno spinto Nilufar a lanciare un appello contro quella che definisce una diffusa mancanza di informazione. L’influencer ha sottolineato l’importanza fondamentale di rivolgersi regolarmente a uno specialista ginecologo per effettuare controlli costanti ed esami periodici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fertilità a 28 anni: la sfida di Nilufar Addati contro il pregiudizio

Nilufar Addati di Uomini e Donne congela gli ovuli a 28 anni ma esplode la polemica socialNilufar Addati, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di congelare i propri ovuli a soli 28 anni e di raccontarlo apertamente sui social.

Uomini e Donne: Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle criticheNilufar Addati ha confermato la decisione di congelare gli ovuli per una futura gravidanza, suscitando numerose reazioni tra i fans che la seguono...