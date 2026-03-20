Sono state avanzate diverse proposte per migliorare e potenziare la ferrovia che collega Foggia a Manfredonia. Le iniziative prevedono interventi sulla rete ferroviaria, aggiornamenti sui sistemi di sicurezza e potenziamenti dei servizi di trasporto. La discussione riguarda anche la possibilità di introdurre nuove linee e aumentare le frequenze dei treni nei prossimi mesi.

Non sarebbe meglio conservare l' attuale tratta ferroviaria Foggia - Manfredonia così come è cercando pure di rilanciarla e potenziarla con l' elettrificazione per renderla più comoda, più veloce, più ecosostenibile con moderni treni elettrici per tutto l'anno adatti pure per le persone disabili e per le biciclette come la Foggia - Lucera di cui potrebbe essere gemella? Come una sorta di moderna e veloce metrotranvia di superficie istituendo pure delle eventuali fermate nel tratto urbano tra la stazione Campagna e Siponto così come all' altezza di importanti aree archeologiche quali il parco archeologico di Siponto e Coppanevigata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuove proposte per rilanciare e potenziare la ferrovia Foggia-Manfredonia

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Noi, qui in Manfredonia, ma in tutta la Provincia di Foggia, nel Sud e in fondo in tutta l’Italia, abbiamo una grande ricchezza: l’arte di non sprecare nulla. Perché ogni ingrediente ha una storia, e merita di continuare a viverla. Anche il pane, quando diventa raffe - facebook.com facebook