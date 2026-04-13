Ferrara studente di 15 anni investito da un camion mentre va a scuola è gravissimo

Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un camion questa mattina intorno alle 6.30 a Reno Centese, in provincia di Ferrara. L'incidente è avvenuto mentre il giovane attraversava la strada per prendere l'autobus diretto a scuola. Le sue condizioni sono giudicate gravissime, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.