Ferrara studente di 15 anni investito da un camion mentre va a scuola è gravissimo
Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un camion questa mattina intorno alle 6.30 a Reno Centese, in provincia di Ferrara. L'incidente è avvenuto mentre il giovane attraversava la strada per prendere l'autobus diretto a scuola. Le sue condizioni sono giudicate gravissime, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.
Il ragazzino è stato investito da un camion intorno alle 6.30 a Reno Centese (Ferrara) mentre stava attraversando la strada per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe condotto a scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it
Studente di 16 anni travolto da un camion mentre va a scuola: gravissimoReno Centese (Ferrara), 13 aprile 2026 – Grave incidente stamattina, intorno alle 6,30 in via Correggio.
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