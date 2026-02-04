Durante un normale controllo sulla strada, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 47 anni. Il napoletano, già noto alle forze dell’ordine, viaggiava su uno scooter e, durante la verifica, è stato trovato in possesso di marijuana. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di 1,5 kg di “fumo” nascosti in casa. L’uomo è stato portato in questura e adesso dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Un normale controllo su strada si è trasformato in un’importante operazione antidroga. Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il controllo ha permesso di rinvenire cinque bustine di marijuana e 40 euro in contanti. A quel punto i poliziotti hanno esteso la perquisizione a un locale in uso al 47enne, dove è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga: 14 panetti e un ulteriore pezzo di hashish, per un peso complessivo di circa 1,5 chilogrammi, oltre a un coltello con lama intrisa di stupefacente e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Droga a Napoli, fermato sullo scooter con marijuana: in casa nascondeva 1,5 kg di “fumo”

