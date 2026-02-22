La denuncia di un lettore | Display illegibili alle fermate dei bus senza un servizio efficiente si useranno sempre le auto

Un lettore denuncia che i display alle fermate degli autobus sono spesso illeggibili, perché il servizio non è affidabile. La mancanza di informazioni chiare spinge molte persone a usare l'auto privata, anche per brevi tragitti. Invece di penalizzare il trasporto pubblico, bisogna migliorarlo drasticamente. Solo così si potrà convincere più utenti a preferire l’autobus rispetto all’auto. La situazione resta critica in diverse zone della città.

Questa la riflessione di un nostro lettore che si rivolge direttamente al sindaco uscente Carlo Masci e l'affermazione che spesso ripete parlando delle misure sulla mobilità adottate, parlando di volontà di “disincentivare il mezzo privato a favore di quello pubblico”. Non sarebbe questa la strada da percorrere per il cittadino che ci scrive, ma quella contraria: incentivare il trasporto pubblico, appunto, per spingere le persone a prendere sempre meno l'auto. Ma questo a Pescara oggi, questo il senso nel suo messaggio, non sarebbe possibile e una delle dimostrazioni sarebbe nel fatto, lamenta, che i display alle fermate dei bus non sarebbero di fatto leggibili. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

