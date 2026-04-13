Chivu stoccata ad Allegri | Scudetto? Contenti perché ci avviciniamo all’obiettivo Champions League

Al termine della partita vinta in rimonta 4-3 contro il Como, l’allenatore dell’Inter ha commentato la situazione in campionato, osservando che la squadra si sente soddisfatta di aver ridotto le distanze in classifica e si sta concentrando sull’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. Nel corso dell’intervista, ha inoltre commentato indirettamente sulla corsa allo scudetto, affermando che alcuni sono felici di avvicinarsi all’obiettivo Champions.

Weekend importante, probabilmente decisivo, per le sorti del campionato di Serie A l'ultimo appena trascorso. Il Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto 0-3 in casa dall'Udinese, ha detto definitivamente addio al sogno Scudetto e ora dovrà pensare a blindare un posto nella prossima edizione della Champions League dagli assalti di Como, Juventus e Roma. Il Napoli di Antonio Conte, l'unica squadra che avrebbe ancora potuto insidiare l'Inter capolista, ha rallentato la propria corsa, pareggiando 1-1 sul campo del Parma. La grande prova di forza, invece, l'ha fornito la squadra nerazzurra, allenata da Cristian Chivu: sotto di due reti sul campo del Como di Cesc Fàbregas, l'Inter ha rimontato in maniera perentoria e si è imposta, alla fine, per 4-3 in riva al Lario.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chivu, stoccata ad Allegri: “Scudetto? Contenti perché ci avviciniamo all’obiettivo Champions League” Chivu: "Scudetto? Rispondo come i colleghi. Anche noi siamo contenti di avvicinarci alla Champions"Una rimonta al sapore di Scudetto, ma con lo spumante da lasciare ancora in frigo. Milan: Allegri molla lo scudetto, ora missione Champions LeagueMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha dichiarato di aver rinunciato alla vittoria del campionato dopo il match contro il Napoli, spostando...