Allegri | Tutti parlavano di Scudetto dopo il derby ma bisogna essere realisti l’obiettivo è la Champions

Allenaor Allegri ha commentato la sconfitta del Milan in casa della Lazio, sottolineando che molti avevano puntato sullo Scudetto dopo il derby, ma lui preferisce mantenere i piedi per terra e concentrarsi sulla Champions League come obiettivo principale. Ha parlato ai microfoni di DAZN, evidenziando la differenza tra le aspettative di alcuni e le priorità della squadra.

Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta del Milan in casa della Lazio: "Tutti parlavano di Scudetto dopo il derby ma bisogna essere realisti e focalizzati su quello che è l’obiettivo della Champions". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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