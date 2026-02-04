Intesa commerciale Ue-Mercosur | opportunità per le imprese italiane in nuovi mercati emergenti

L’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur potrebbe essere bloccato di nuovo. A poche ore dal voto decisivo in sede di Consiglio europeo, nessuno sa ancora se i negoziati continueranno o se si fermeranno qui. L’intesa, che avrebbe potuto portare nuove opportunità alle imprese italiane per entrare in mercati emergenti in Sud America, resta sospesa. La decisione finale dipenderà dai prossimi passaggi politici e dalla volontà dei leader europei.

L’Europa si trova a un bivio strategico. A poche ore dal voto finale in sede di Consiglio europeo, l’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur – un patto che avrebbe potuto aprire le porte a oltre 260 milioni di consumatori in Sud America – rischia di essere messo definitivamente in stand-by. Il nodo non è solo politico, ma economico, sociale e di prospettiva per il futuro delle imprese italiane, soprattutto quelle del Mezzogiorno. È proprio da Catanzaro, dove il sole del pomeriggio batte sulle facciate antiche del centro storico, che il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha lanciato un monito chiaro: «L’apertura di nuovi sbocchi commerciali su mercati internazionali è una necessità strategica per sostenere la competitività delle imprese europee». 🔗 Leggi su Ameve.eu

