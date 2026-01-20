Il centrodestra litiga sulla scelta del nuovo presidente della Consob | slitta la nomina del sottosegretario leghista Federico Freni

Il centrodestra continua a discutere sulla nomina del nuovo presidente della Consob, con la candidatura di Federico Freni, sottosegretario leghista. La decisione è stata rimandata, lasciando aperta l’incertezza sulla conferma della nomina. La vicenda evidenzia le tensioni politiche interne e il percorso ancora in evoluzione per la scelta della figura che guiderà l’autorità di vigilanza finanziaria.

Fatta, quasi fatta, slittata. O saltata definitivamente? Di certo la ratifica della nomina di Federico Freni come nuovo presidente della Consob oggi non c’è stata. Il motivo? Uno scontro tutto politico all’interno del centrodestra. La scelta del sottosegretario all’Economia e deputato della Lega, del resto, sembrava imminente o, meglio ancora, cosa fatta, come del resto annunciato dai giornali oggi in edicola. Alla fine però il consiglio dei ministri nel pomeriggio ha congelato tutto, rinviando la decisione almeno di una settimana. Attualmente il numero uno della Consob è Paolo Savona, il cui incarico alla guida della Commissione nazionale per le società e la Borsa, iniziato nel 2019 con il primo governo Conte (Lega-M5s), scadrà a inizio marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo litiga sulla Consob: slitta la nomina del presidenteIl Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, lasciando in sospeso la successione di Paolo Savona, ex ministro per le Politiche europee.

Consob, rinviata la nomina del presidente in Cdm: il no di Forza Italia a Federico FreniIl Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, sostituendo Paolo Savona.

