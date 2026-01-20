Consob rinviata la nomina del presidente in Cdm | il no di Forza Italia a Federico Freni

Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, sostituendo Paolo Savona. La scelta di non procedere immediatamente con Federico Freni, proposta da Forza Italia, evidenzia ancora una volta le delicatezze politiche che circondano la nomina di un’autorità fondamentale per il mercato finanziario italiano. La questione rimane aperta, con il processo di selezione che si prevede riprenderà in futuro.

Rinviato dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, l’avvio della procedura per la nomina del nuovo presidente della Consob, che succederà a Paolo Savona alla guida dell’autorità di regolazione della borsa italiana. Il favorito, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sarebbe il leghista Federico Freni, attuale sottosegretario all’Economia, ma sul suo nome c’è il veto di Forza Italia. Nevi (FI): “No a guida politica, serve un tecnico di alto profilo”. “Vediamo, di questa cosa se ne occupa il nostro leader di partito Antonio Tajani. Segnalo solamente che non ci ha mai convinto la designazione di un politico alla Consob. 🔗 Leggi su Lapresse.it

