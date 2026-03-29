In queste ore, il futuro di Forza Italia si sta decidendo in un equilibrio delicato tra tensioni interne e leadership. Il vice presidente del partito ha lanciato un avvertimento diretto, sottolineando come determinati comportamenti possano mettere a rischio la coesione del gruppo. Nel frattempo, una figura influente sembra muovere le fila all’interno del partito, alimentando ulteriori divisioni.

Il futuro di Forza Italia si gioca in queste ore in un equilibrio fragile tra leadership, rinnovamento e gestione del potere interno. A Milano, mentre si addensano i riflessi della sconfitta referendaria, prende forma una dinamica che va oltre il semplice riassetto organizzativo e tocca il cuore politico del partito fondato da Silvio Berlusconi. Il segretario Antonio Tajani, vicepremier e volto istituzionale degli azzurri, rompe il silenzio con uno sfogo che fotografa il clima interno: il rischio, dice, è quello di una lenta autodistruzione. Un allarme che non resta confinato nei corridoi, ma arriva fino ai vertici della famiglia Berlusconi, dove si stanno valutando mosse concrete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forza Italia trema, Tajani avverte: “Così il partito si distrugge” e Marina muove i fili

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