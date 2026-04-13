Fattore Lecco ai Piani d' Erna | tre proposte per far crescere la montagna di città

Fattore Lecco ha organizzato una giornata dedicata ai Piani d'Erna, con attività di animazione per le famiglie e approfondimenti sugli interventi realizzati dal Comune nell’area. Sono state presentate tre proposte per sviluppare la montagna di città, con l’obiettivo di favorire la crescita e il miglioramento delle strutture e dei servizi locali. La giornata ha coinvolto cittadini e famiglie interessate alle potenzialità della zona montuosa.

Una giornata di immersione nella dimensione più naturale dei Piani d'Erna: Fattore Lecco, la lista civica a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco, ha organizzato momenti di animazione per le famiglie e di conoscenza dello stato dell'arte degli interventi realizzati dal Comune nell'area a valle e in.🔗 Leggi su Leccotoday.it Dalla funivia alle Creste della Giumenta: l'anello panoramico ai Piani d'ErnaUn itinerario ad anello di grande fascino, riservato a escursionisti esperti e ben attrezzati, conduce sulle creste della Costa della Giumenta, nel... La funivia dei Piani d'Erna chiude per 13 giorniA partire da lunedì 16 marzo e fino a giovedì 2 aprile (compresi) il servizio di trasporto pubblico a fune che collega Malnago ai Piani d’Erna sarà...