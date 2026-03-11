La funivia dei Piani d' Erna chiude per 13 giorni

Da lunedì 16 marzo a giovedì 2 aprile, la funivia dei Piani d’Erna sarà sospesa, coinvolgendo il servizio di trasporto pubblico a fune tra Malnago e i Piani d’Erna. La chiusura si rende necessaria per permettere l’avanzamento dei lavori di cantiere sulle stazioni di partenza e di arrivo. Durante questo periodo, il servizio non sarà operativo.

