Farmacie Piacentine | l’Ugl lancia l’ultimatum per il 5 maggio

Il sindacato Ugl ha presentato un preavviso di stato di agitazione contro le Farmacie Comunali di Piacenza. La comunicazione è arrivata dopo un’assemblea svolta il 9 aprile, in cui sono stati discussi i temi relativi alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione. L’ultimatum è fissato per il 5 maggio, data entro cui si attendono eventuali sviluppi o risposte.

Il sindacato Ugl ha formalizzato un preavviso di stato di agitazione nei confronti delle Farmacie Comunali Piacentine, dopo l’assemblea tenutasi lo scorso 9 aprile. La vertenza, portata avanti dal segretario provinciale Pino De Rosa e dalla rappresentante della RSU Alice Erbani, pone condizioni stringenti per evitare tensioni lavorative, con scadenze fissate per il 5 maggio su diversi fronti, tra cui la gestione del personale e la trasparenza sulla proprietà aziendale. Le richieste sindacali e le incognite sull’assetto societario. Al centro della contestazione sollevata da Ugl vi è la necessità di ricevere una comunicazione ufficiale, che sia vincolante ed esplicita, riguardo alla struttura proprietaria dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmacie Piacentine: l’Ugl lancia l’ultimatum per il 5 maggio San Cataldo, il PD lancia l’ultimatum: sfiducia alla giuntaIl Partito Democratico di San Cataldo ha lanciato un ultimatum alla giunta comunale, dichiarando la propria disponibilità a promuovere una mozione di... Juventus: Spalletti lancia l’ultimatumDopo il terzo ko consecutivo (Inter, Galatasaray in trasferta e Como in casa), Luciano Spalletti ha radunato i giocatori alla Continassa per un...