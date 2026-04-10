San Cataldo il PD lancia l’ultimatum | sfiducia alla giunta

Il Partito Democratico di San Cataldo ha annunciato di essere pronto a presentare una mozione di sfiducia contro la giunta comunale. La decisione arriva dopo che il partito ha dichiarato di voler adottare questa misura per cambiare l'orientamento della gestione amministrativa della città. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di coinvolgere il consiglio comunale.

Il Partito Democratico di San Cataldo ha lanciato un ultimatum alla giunta comunale, dichiarando la propria disponibilità a promuovere una mozione di sfiducia per riportare la gestione della città nelle mani dei cittadini. La decisione scatta in seguito alle dimissioni dell’ottavo assessore dall’inizio del mandato, un evento che la sigla politica interpreta come il segnale definitivo del fallimento amministrativo dell’attuale esecutivo. La crisi istituzionale si è infiammata dopo che l’assessore Citrano ha lasciato il proprio incarico. Il PD ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dal componente uscente, descrivendolo come uno dei pochi membri della giunta capaci di mantenere un dialogo aperto con le opposizioni e di mostrare un impegno concreto verso la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Cataldo, il PD lancia l’ultimatum: sfiducia alla giunta San Cataldo: bastone contro vetro, allarme alla gioielleriaUn uomo armato di un bastone ha sfondato la vetrina della gioielleria Bluespirit nel centro commerciale Il Casale a San Cataldo. Leggi anche: Regione Piemonte, la Giunta Cirio prepara la difesa alla sfiducia delle opposizioni per Chiorino Argomenti più discussi: Comparto 32, la sentenza chiude una stagione: ora Taranto si gioca tutto nel Pug; Sanità siciliana, il PD attacca: Bocciatura della rete ospedaliera segno del fallimento del governo regionale; Giovani dem, raduno con polemica dopo 8 anni; Scheda squadra Sancataldese Calcio. San Cataldo, l’arte come ponte di speranza: domani 11 aprile presentazione del volume “Spes22”. - facebook.com facebook