Farmaci davvero efficaci e sicuri? Il ritardo della diagnostica

Uno studio condotto dall’Università della California di San Francisco evidenzia come le procedure diagnostiche siano spesso in ritardo rispetto alle nuove terapie disponibili, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. La ricerca rivela che i test diagnostici, fondamentali per valutare l’efficacia e la sicurezza dei farmaci, vengono frequentemente trascurati, creando un divario tra innovazione terapeutica e strumenti di verifica. La mancanza di aggiornamenti nei processi di diagnosi può influenzare la sicurezza dei trattamenti.

La diagnostica fatica a stare al passo con l’innovazione terapeutica: a dirlo uno studio dell’ Università della California di San Francisco, secondo cui i test sarebbero spesso trascurati sia negli Stati Uniti che a livello globale. Risultati? I farmaci non sono davvero efficaci e sicuri. Una tendenza che rallenta il contrasto alle principali patologie, nonostante il rapido avanzamento delle terapie e della medicina di precisione. Secondo gli autori, quasi metà della popolazione mondiale non ha accesso adeguato alla diagnostica, che riceve meno investimento in ricerca e sviluppo rispetto ai farmaci. Diagnostica indietro rispetto a farmaci e terapie .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Farmaci davvero efficaci e sicuri? Il ritardo della diagnostica Leggi anche: GB, Starmer: “i vaccini sono sicuri ed efficaci” Leggi anche: Per il morbo di Crohn nuovi farmaci sempre più efficaci