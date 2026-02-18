Per il morbo di Crohn nuovi farmaci sempre più efficaci

Martedì, un giovane di 28 anni ha scoperto di soffrire di morbo di Crohn dopo mesi di dolore addominale e stanchezza continua. La sua diagnosi è arrivata grazie a nuovi esami più precisi, che hanno permesso di individuare l'infiammazione intestinale. Recentemente, i ricercatori hanno sviluppato farmaci più efficaci per trattare questa malattia, offrendo nuove speranze a chi ne soffre.

LE NOVITA'. Dolore addominale che non passa, stanchezza persistente, disturbi intestinali difficili da spiegare. Per migliaia di persone non si tratta di episodi isolati, ma del volto quotidiano di una malattia cronica: il morbo di Crohn. Oggi grazie a diagnosi precoci e terapie personalizzate è possibile tenerlo sotto controllo mantenendo una buona qualità di vita. Ne parliamo con la professoressa Sara Massironi, professore associato di Gastroenterologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, responsabile della Gastroenterologia del Policlinico San Pietro e Policlinico San Marco, dove è attivo un ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali, di cui il morbo di Crohn fa parte.